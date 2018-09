Hamburger Kanupolo-Damen auf Platz vier in Champions League

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Kanupolo-Frauen vom Alster Canoe Club aus Hamburg haben sich in der Champions League am Wochenende in Nottingham mit dem vierten Rang begnügen müssen. Im kleinen Finale unterlagen die Hamburgerinnen am Sonntag KV Kreistad aus den Niederlanden mit 2:3 (2:2) nach Verlängerung. Im Halbfinale hatte der ACC sich dem späteren CL-Sieger FOA Liverpool mit 1:3 geschlagen geben müssen. Der PSC Coburg-Schney, zweiter deutscher Teilnehmer, wurde Sechster.