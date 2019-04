Hamburger Judo Team feiert in Spremberg zweiten Saisonsieg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Spremberg (dpa/lno) - Das Hamburger Judo Team hat seinen zweiten Sieg in Folge in der Nordgruppe der Bundesliga feiern können. Der Titelverteidiger gewann am vierten Kampftag beim KSC ASAHI Spremberg mit 9:5.

Schamil Dvazbatyrov (bis 81 Kilogramm) entschied am Samstag bei seinem ersten Auftritt für die Hanseaten in dieser Saison seine beiden Kämpfe klar für sich. Dario Kurbjeweit Garcia musste nach einem Sieg in seinem ersten Duell in der Klasse bis 100 Kilogramm im zweiten Kampf eine Niederlage hinnehmen. Die Hamburger rangieren in der Tabelle hinter der SUA Witten auf Rang zwei.