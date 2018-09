Hamburger Judo Team sichert sich Nord-Titel in Bundesliga

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Hamburger Judo Team hat sich mit einem hart umkämpften Sieg bei Judo in Holle schon vor Ende der Hauptrunde Platz eins in der Nordgruppe der Bundesliga gesichert. Nach dem 9:5-Erfolg beim direkten Verfolger aus der Nähe von Hildesheim sind die Hamburger nicht mehr von der Spitze zu verdrängen und haben sich damit für das "Final Four" qualifiziert, das am 3. November in der Hansestadt stattfindet.

"Trotz des recht eindeutigen Ergebnisses, war dies ein Wettkampf auf Augenhöhe", sagte Clubpräsident Rainer Ganschow am Samstag. Sein Team hatte wegen der am 20. September beginnenden WM in Baku (Aserbaidschans) auf Alexander Wieczerzak, Dominic Ressel, Moritz Plafky und Igor Wandtke hatte verzichten müssen. Letzter Hauptrundengegner des HJT ist am kommenden Samstag der TSV Bayer 04 Leverkusen.