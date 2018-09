Hamburger Judo Team fehlen in Holle mehrere Topkämpfer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Hamburger Judo Team muss im Topkampf der Bundesliga-Nordgruppe bei Verfolger Judo in Holle auf wichtige Athleten verzichten. Aufgrund der am 20. September beginnenden Weltmeisterschaften in Baku/Aserbaidschan fehlen dem Tabellenführer unter anderem Moritz Plafky, Dominic Ressel und Alexander Wiecerzcak.

"Wir nehmen Holle sehr ernst und werden eine sehr gute Mannschaft am Start haben", betonte HJT-Präsident Rainer Ganschow dennoch. Und ergänzte: "Diverse Kämpfe dürften aber auf Augenhöhe stattfinden, was den Kampftag noch mal sehr spannend machen wird." Zumal die Hamburger bei einer Niederlage auf Platz zwei zurückfallen würden.