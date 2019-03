Hamburger Judo Team: Unentschieden zum Saisonsauftakt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Hamburger Judo Team ist mit einem Teilerfolg in die neue Bundesliga-Saison gestartet. In der Nordgruppe trennte sich das runderneute Meisterteam der vergangenen drei Jahre am Samstag in der Wandsbeker Sporthalle 7:7 vom UJKC Potsdam. Max Münsterberg und Amartuvshin Dashdavaa holten jeweils zwei Siege für die Gastgeber.

Das HJT hat sich aufgrund der personellen Veränderungen im Kader zunächst vor allem den Verbleib in der Bundesliga zum Ziel gesetzt. In zwei Wochen müssen die Hanseaten beim JT Hannover antreten.