Hamburg (dpa/lno) - Das Hamburger Judo Team hat am dritten Kampftag den ersten Saisonsieg in der Gruppe Nord der Bundesliga feiern können. Der ersatzgeschwächte Titelverteidiger setzte sich am Samstag in der Wandsbeker Sporthalle mit 8:6 gegen den JC 66 Bottrop durch. Den entscheidenden achten Punkt holte Max Münsterberg gegen Kevin Bakker im zwölften der 14 Kämpfe.