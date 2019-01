Hallen-Hockey: Drei Hamburger Teams kämpfen um Meistertitel

26. Januar 2019 08:41 Hockey - Mülheim an der Ruhr

Hamburg (dpa/lno) - Die Herren des Uhlenhorster HC sowie die Damen und Herren vom Club an der Alster sind heute Hamburgs Vertreter beim Start zur Endrunde um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft. In Mülheim/Ruhr machen Alsters Damen den Anfang im Halbfinale gegen den TSV Mannheim, auf das das Duell zwischen dem Mannheimer HC und dem Düsseldorfer HC folgt. Bei den Herren fordert im Semifinale zuerst Alster Hamburg den Münchner SC heraus. Anschließend kämpft dann der UHC Hamburg gegen den TSV Mannheim um die erneute Final-Teilnahme. Die Endspiele der 58. Meisterschafts-Auflage unter dem Hallendach finden beide am Sonntag statt.