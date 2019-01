Drei Hamburger Hockey-Teams kämpfen um Hallen-Meistertitel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Drei Teams aus der Hockey-Hochburg Hamburg kämpfen am Wochenende in Mülheim/Ruhr um deutsche Meistertitel in der Halle. Der Club an der Alster ist bei der 58. Hallen-DM-Auflage mit beiden Teams vertreten, wobei Alsters Damen als Titelverteidiger am Start sind. Bei den Herren tritt der Uhlenhorster HC ebenfalls mit dem Ziel an, das im Vorjahr erkämpfte Championat erneut zu gewinnen. Wie vor zwei Jahren an gleicher Stelle findet die Endrunde ohne einen Vertreter des gastgebenden HTC Uhlenhorst Mülheim statt.

Den Anfang machen am Samstag (12.00/14.00 Uhr) die Damen. Der Club an der Alster, im Viertelfinale klarer 6:1-Sieger gegen Uhlenhorst Mülheim, trifft zunächst auf den TSV Mannheim. Danach stehen sich der Mannheimer HC und der Düsseldorfer HC gegenüber. Bei den Herren (16.00/18.00 Uhr) fordert zuerst Alster Hamburg den Münchner SC heraus. Anschließend kämpft der UHC Hamburg gegen den TSV Mannheim um die erneute Teilnahme am Finale. Die Endspiele finden am Sonntag um 11.00 Uhr bei den Damen und um 14.00 Uhr bei den Herren statt.