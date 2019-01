DHC gewinnt Hallenhockey-Titel: Sieg über Alster-Damen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mülheim/Ruhr (dpa) - Die Damen des Düsseldorfer HC sind zum zweiten Mal deutscher Hallenhockey-Meister. In einem spannenden Endspiel der 58. Endrunde in Mülheim/Ruhr setzten sich die Rheinländerinnen am Sonntag im Penalty-Schießen 2:1 gegen Titelverteidiger Club an der Alster Hamburg durch. Nach regulärer Spielzeit stand es 5:5 (3:4).

Im Shootout traf für Alster nur Anne Schröder, beim DHC waren Elisa Gräve und Pia Lhothak erfolgreich. Für die Düsseldorferinnen, die im Semifinale den Mannheimer HC klar mit 5:1 (1:0) besiegt hatten, ist es das zweite Championat nach 2015. Sie nahmen an den Norddeutschen damit Revanche für die im Vorjahr erlittene Endspiel-Niederlage.