Eindhoven (dpa/lnw) - Die Hockey-Herren von Uhlenhorst Mülheim sind beim Finalturnier der Euro Hockey League (EHL) in Eindhoven im Viertelfinale ausgeschieden. In einem deutschen Duell unterlag Mülheim dem Mannheimer HC am Samstag in der Runde der letzten acht Teams mit 2:4 im Penaltyschießen. Nach regulärer Spielzeit stand es 4:4. In der Vorschlussrunde geht es für die Mannheimer am Ostersonntag gegen den Waterloo Ducks HC aus Belgien weiter.