Hockey-Teams starten: Aufsteiger Polo Club gegen Meister

Hamburg (dpa/lno) - Aufsteiger Hamburger Polo Club steht zum Auftakt der Hockey-Bundesliga der Herren am Samstag vor einer Bewährungsprobe. Die Hanseaten erwarten Titelverteidiger Uhlenhorst Mülheim. Der Polo Club nennt in seiner ersten Erstliga-Saison als Ziel den Klassenverbleib. Der erfahrene HTHC muss beim Mannheimer HC antreten, der Club an der Alster bekommt es am Sonntag mit dem Crefelder HTC zu tun.

Erst eine Woche später starten die UHC-Herren in die Saison. Sie spielen gegen den Berliner HC. Dann starten auch die Damen in die Meisterschaftsrunde. Titelverteidiger Club an der Alster trifft auf den UHC, der HTHC muss beim Bremer HC antreten.