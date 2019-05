Hockey-Damen von Alster Hamburg verteidigen Meistertitel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Krefeld (dpa) - Die Hockey-Damen vom Club an der Alster Hamburg haben ihren Titel bei der deutschen Feld-Meisterschaft in Krefeld verteidigt. Die Hanseatinnen gewannen am Sonntag das Finale gegen den Düsseldorfer HC mit 3:1 im Penaltyschießen. Den Siegtreffer erzielte Viktoria Huse als neunte Schützin. Beim 1:1 (1:1) in der regulären Spielzeit hatte Sabine Markert (6. Minute) den DHC per Strafecke in Führung gebracht, ehe Felicitas Wiedermann (17.) für die Hamburgerinnen ausglich.

Mit dem Sieg revanchierte sich Titelverteidiger Alster nicht nur für die Niederlage im Hallen-Endspiel. Die Hanseatinnen sicherten sich auch die Qualifikation für den Europapokal.