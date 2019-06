Auch Großflottbeker Hockey-Herren: Bundesliga-Aufstieg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach den Hockey-Damen haben auch die Herren des Großflottbeker THGC aus Hamburg den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. Dem Team von Trainer Wolfram von Nordeck reichte am Sonntag im entscheidenden Spiel bei Verfolger Blau-Weiß Köln ein 2:2 (1:0) zur Nordgruppen-Meisterschaft.

Damit kommen bei den Herren in der kommenden Saison gleich fünf von zwölf Erstligisten aus der Hansestadt: Neben den Großflottbekern sind dies der Club an der Alster, der Uhlenhorster HC, der Harvestehuder THC und der Hamburger Polo Club. Bei den Damen sind es vier (GTHGC, Club an der Alster, UHC, HTHC) von zwölf Clubs.