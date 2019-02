Olympiasieger Biederlack wird Cheftrainer bei Alster Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) – Hockey-Olympiasieger Sebastian Biederlack wird zur kommenden Saison Cheftrainer der Herren beim Bundesligisten Club an der Alster Hamburg. "Sebastian ist wie ein Jackpot für uns. Er trägt die Werte des Clubs in sich und bringt durch seine nationale und internationale Erfahrung sehr viel Expertise mit", sagte Alsters Hockey-Vorstand Tim Jessulat am Freitag. Und betonte: "Mit ihm sind wir für die Zukunft richtig gut aufgestellt."

Sechs deutsche Feld- und zwei Hallen-Meistertitel sowie zwei Europapokalsiege der Landesmeister im Feld und in der Halle holte der heute 37-Jährige. Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking gewann er mit der DHB-Auswahl durch ein 1:0 im Finale gegen Spanien die Goldmedaille.

"Für mich ist es auch eine Herzensangelegenheit, zu dem Club zurückzukehren, mit dem ich die ganzen großen Erfolge gefeiert habe", sagte Biederlack. Alster-Sportdirektor Joachim Mahn findet die Lösung mit dem einstigen Spitzenspieler "sehr gut, denn bei Buddy bin ich mir sicher, dass er den Club nicht als Durchgangsstation sieht, sondern langfristig hier arbeiten möchte."