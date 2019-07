Alsters Hockey-Damen holen drei Spielerinnen von Bremer HC

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Hockey-Damenteam vom Club an der Alster Hamburg wird mit drei Zugängen von Absteiger Bremer HC in die nächste Bundesliga-Saison gehen. Die U21-Nationalspielerinnen Mali Wichmann und Emma Davidsmeyer sowie Jule Grashoff schließen sich dem deutschen Meister an, teilte dieser am Dienstag in der Hansestadt mit.

"Das ist für uns genau die richtige Verstärkung", sagte Trainer Jens George. Die Hamburger wollen keinen zu großen Kader bilden, "denn der Spirit und der Konkurrenzkampf sind bei der aktuellen Größe optimal." Coach George rechnet indes nicht damit, dass Nationalspielerin Lisa Altenburg nach der Geburt des zweiten Kindes wieder einsteigen wird.