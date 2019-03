Alster-Damen starten mit Sieg in die Feldhockey-Runde

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Den Hockey-Damen vom Club an der Alster ist der Start in die Bundesliga-Feldrunde geglückt. Die Deutschen Meisterinnen siegten am Sonntag vor rund 120 Zuschauern mit 2:0 (0:0) gegen Rot-Weiss Köln. Beide Tore erzielte Hannah Gablac. "Es war sicher ein verdienter Sieg. Die Spielerinnen haben sich viel vorgenommen. Aber manchmal kann das auch kontraproduktiv sein, wenn man zu viel will. Es waren doch viele technische Fehler dabei", sagte Trainer Jens George nach der Partie.