BHC-Herren verpassen Hallenhockey-Endrunde

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Herren des Berliner HC sind im Viertelfinale der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft gescheitert. Der Spitzenreiter der 1. Bundesliga Ost verlor am Samstag daheim mit 5:9 (2:6) gegen den Süd-Zweiten Münchner SC. Zwar hatte Toptorjäger Tim Strüven (2./10. Minute) die Gastgeber zunächst zweimal in Führung gebracht, doch nach dem 2:2-Ausgleich zogen die Gäste mit 6:2 davon. In der zweiten Halbzeit verkürzte Strüven (32.) für die zuvor noch ungeschlagenen Berliner, ehe der MSC auf 8:3 erhöhte. Tom Neßelhauf (40.) und Benedikt Swiatek (53.) brachten den BHC noch einmal heran, ehe Münchens Felix Griffenius (60./7m) den 9:5-Endstand markierte.