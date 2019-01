BHC-Damen scheitern im Hallenhockey-Viertelfinale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Damen des Berliner HC haben das Final Four der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft verpasst. Der Ostmeister verlor am Samstag im Viertelfinale mit 5:6 (2:2) gegen den Süd-Zweiten TSV Mannheim. In der ersten Halbzeit hatten Pauline Kröger (11. Minute) und Malin Stiebitz (14.) die Gastgeberinnen zweimal in Führung gebracht. Im zweiten Durchgang zogen die Gäste jedoch mit 5:2 davon, ehe erneut Stiebitz (48.) das 3:5 erzielte. Im Anschluss spielte der BHC ohne Torfrau, kassierte aber das 3:6 durch Mannheims Miriam Vogt (54.). In der Schlussphase verkürzten Hanna Schniewind (57.) und erneut Kröger (59.) noch einmal für den zuvor noch unbesiegten BHC.