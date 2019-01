Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kopenhagen (dpa) - Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson hat mit Japan nur den letzten Platz bei der Handball-WM belegt.

Der Olympia-Gastgeber von 2020, der lediglich dank einer Wildcard an der Endrunde in Deutschland und Dänemark teilnahm, verlor in Kopenhagen das Spiel um Rang 23 gegen Angola mit 29:32 (14:15). Die seit Sommer 2017 von Sigurdsson betreuten Asiaten blieben damit im gesamten Turnierverlauf sieglos.