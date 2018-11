Kiels Handballer erreichen locker die EHF-Pokal-Gruppenphase

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Drammen/Kiel (dpa/lno) - Die Handballer des THW Kiel sind erwartungsgemäß in die Gruppenphase des EHF-Pokals eingezogen. Die "Zebras" gewannen am Sonntag das Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde beim norwegischen Vertreter Drammen HK mit 36:18 (17:9). Das Hinspiel hatten die Norddeutschen mit 34:23 für sich entschieden. Bester THW-Werfer war der achtfache Torschütze Sebastian Firnhaber. Die Auslosung der Gruppenphase erfolgt am Donnerstag in Wien.

THW-Trainer Alfred Gislason verteilte großzügig Spielanteile an die Reservisten. So spielte Rune Dahmke auf dem linken Flügel und Ole Rahmel auf der rechten Außenbahn. Am Kreis durfte sich Firnhaber beweisen. Aber auch die Kieler Zweitbesetzung war um Klassen besser als die Skandinavier. Zwischen der vierten und der 19. Minute blieb Drammen ohne Tor. Die "Zebras" enteilten von 3:2 auf 12:3 und hatten so schon früh für die Entscheidung gesorgt. Es war wettbewerbsübergreifend der 14. Sieg in Serie des Rekordmeisters.

Mehr Gegenwehr können die Kieler am Dienstag (19.00 Uhr) erwarten. Im vorgezogenen Viertelfinalspiel des DHB-Pokals geht es gegen die MT Melsungen um den Einzug in das Finalturnier im April kommenden Jahres in Hamburg.