GWD Minden verlängert mit Talent Staar

Minden (dpa) - Max Staar und GWD Minden gehen weiter gemeinsame Wege. Wie der Handball-Bundesligist mitteilte, hat der 20 Jahre alte Rechtsaußen einen Vertrag bis 2022 unterschrieben.

"Hier in Minden habe ich den Sprung zum Bundesligaspieler geschafft und darum möchte ich meine Entwicklung auch hier fortsetzen. Sportlich sehe ich ein großes Potenzial in der Mannschaft und möchte helfen, das Beste aus unserem Team herauszuholen", sagte der Junioren-Nationalspieler. Staar war im März 2015 vom TV Großwallstadt an die Weser gewechselt und hatte zu Beginn der Saison 2017/2018 seinen ersten Profivertrag erhalten.