Deutsche Handballer in Topbesetzung gegen Polen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa) - Mit dem derzeitigen Top-Team bestreitet die deutsche Handball-Nationalmannschaft die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Polen.

Bundestrainer Christian Prokop berief ausschließlich WM-Spieler in seinen 16-köpfigen Kader für die Partien am 10. April (18.00 Uhr/ARD) in Gliwice und 13. April (14.00 Uhr/ZDF) in Halle/Westfalen. "Polen ist der stärkste Gegner in dieser Gruppe. In beiden Spielen brauchen wir eine Top-Leistung in der aktuell stärksten Besetzung", sagte Prokop.

Für die EURO, die vom 9. bis 26. Januar 2020 in Norwegen, Österreich und Schweden ausgetragen wird, qualifizieren sich die jeweils zwei besten Teams aus jeder Gruppe. Die DHB-Auswahl führt die Tabelle nach klaren Siegen gegen Israel (37:21) und Kosovo (30:14) mit 4:0 Punkten vor Polen (2:2) an. Die Rückspiele gegen die beiden Außenseiter finden im Juni statt.