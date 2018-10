Bob Hanning verärgert über Ansetzung von Topspiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa) - Die Füchse Berlin sind verärgert über die Terminierung des Handball-Topspiels bei den Rhein-Neckar Löwen am kommenden Sonntag (13.30 Uhr).

"Wer ein Spiel so ansetzt, bestimmt auch das Ergebnis", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning dem "Mannheimer Morgen". Da die Berliner in dieser Woche an der Club-Weltmeisterschaft in Doha teilnehmen, kehren sie erst am Samstag aus Katar zurück. "Eigentlich müsste ich die A-Jugend schicken. Aber das machen wir natürlich nicht", sagte Hanning.

Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann reagierte überrascht auf die Verärgerung der Berliner. "Weder von den Füchsen noch von der Handball-Bundesliga ist an uns der Wunsch herangetragen worden, diese Begegnung zu verlegen", sagte sie.