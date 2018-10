Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wien (dpa/lsw) - Die Bundesliga-Handballerinnen von TuS Metzingen treffen in der dritten Qualifikationsrunde des EHF-Pokals auf DHK Banik Most. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien. Metzingen tritt zunächst in Tschechien an. Die Spiele der dritten Runde finden am 10./11. und 17./18. November statt. Die Sieger qualifizieren sich für die Gruppenphase.