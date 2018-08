Handball-Bundesligist Wetzlar verpflichtet Cvetkovski

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wetzlar (dpa) - Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat kurz vor Saisonbeginn den mazedonischen Torwart Jane Cvetkovski verpflichtet. Der 30-Jährige unterschrieb am Freitag nach bestandenem Medizincheck einen Vertrag bis Sommer 2019. Cvetkovski spielte in der Vorsaison für den schwedischen Erstligisten Ystads IF, war zuletzt aber vereinslos. Er soll bei den Mittelhessen als Backup für das Torwartduo Tibor Ivanisevic und Till Klimpke fungieren. "Wir hatten ein klares Anforderungsprofil für diese Position, die Jane absolut erfüllt", begründete HSG-Geschäftsführer Björn Seipp die Verpflichtung von Cvetkovski.