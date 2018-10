Entwarnung für Wetzlar-Handballer: Holst nur leicht verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wetzlar (dpa/lhe) - Entwarnung für Handball-Bundesligist HSG Wetzlar: Linksaußen Maximilian Holst hat sich entgegen ersten Befürchtungen keine schwere Verletzung zugezogen. Bei dem 29-Jährigen, der am vergangenen Samstag beim Warmmachen vor der Partie gegen Frisch Auf Göppingen umgeknickt war, wurde am Dienstag bei einer MRT-Untersuchung lediglich ein Knochenödem diagnostiziert. Holst steht den Mittelhessen nach Aussage von Mannschaftsarzt Marco Kettrukat damit im wichtigen Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfL Gummersbach am 4. November wieder zur Verfügung.