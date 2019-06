Letztes EM-Qualifikationsspiel: Handballer ohne Semper

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa) - Handball-Bundestrainer Christian Prokop muss im letzten Länderspiel vor der Sommerpause auf Rückraumspieler Franz Semper verzichten. Der 21-Jährige vom SC DHfK Leipzig wird wegen einer Muskelverletzung nicht am abschließenden EM-Qualifikationsspiel am Sonntag (18.00 Uhr/ARD Livestream) in Nürnberg gegen das Kosovo teilnehmen können, wie der Deutsche Handballbund mitteilte. Semper ist bereits abgereist, auf eine Nachnominierung verzichtet der Bundestrainer. Die DHB-Auswahl ist bereits für die Europameisterschaft 2020 in Norwegen, Österreich und Schweden qualifiziert.