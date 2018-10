Thüringer HC zieht ins Pokal-Viertelfinale ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Der Thüringer HC hat sich im Achtelfinale des DHB-Pokals souverän mit 43:18 (19:8) gegen die Füchse Berlin durchgesetzt. Der deutsche Frauen-Meister startete vielversprechend in die Partie, ging früh mit 4:1 in Führung. Die Berlinerinnen versuchten gegen zu halten, waren aber dazu nicht lange in der Lage. Die Thüringerinnen zogen auf 10:3 davon, dominierten danach in Offensive und Defensive und entschieden die Partie bis zum Wechsel. Mit zunehmender Spieldauer setzte sich das Team von Herbert Müller immer weiter ab, konnte die Führung schnell auf über 20 Tore ausbauen und gewann, ohne gefordert zu werden.