Thüringer Handballerinnen siegen gegen Neckarsulm

Bad Langensalza (dpa/th) - Die Handballerinnen des Thüringer Handballclubs bleiben verlustpunktfrei. Die THC-Frauen setzten sich am vierten Bundesliga-Spieltag mit 35:21 (16:9) gegen die Neckarsulmer Sport-Union gewonnen. Beim gastgebenden Meister und aktuellen Tabellenführer überzeugten vor allem Spielführerin Iveta Luzumova und Außenspielerin Lydia Jakubisova.

In den ersten 20 Minuten konnten die Gäste aus Baden-Württemberg noch etwas mithalten (8:5). Kurz vor der Halbzeitpause gelang es den THC-Spielerinnen aber, sich immer weiter abzusetzen. Beim Stand von 12:5 zeigte sich zum ersten Mal die ganze Klasse des Meisters, der seinen Vorsprung bis zur Pause weiter ausbauen konnte.

Nach dem Seitenwechsel zogen die Gastgeberinnen das Tempo an, setzten sich zügig auf 24:10 ab (38.). In der Folge bauten die Thüringerinnen ihren Vorsprung weiter aus und setzten vor allem in der Offensive Ausrufezeichen. Immer wieder zeigte das Team von Herbert Müller starke Würfe und brachte die Schwäbinnen in der Defensive bei vielen Aktionen zum Verzweifeln.