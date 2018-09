THC-Handballerinnen wollen nach erstem Titel der Saison mehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordhausen (dpa/th) - Den ersten Pokal der neuen Saison gab es vom "Hexer" - und die Trophäe soll nicht die letzte gewesen sein. Die Handballerinnen des siebenfachen deutschen Meister Thüringer HC haben zum dritten Mal den Supercup gewonnen, dank eines ungefährdeten 35:23 (16:11)-Erfolgs über Pokalsieger VfL Oldenburg. Der früher als "Hexer" bekannte Nationaltorwart Thiel, jetzt Vorsitzender der Frauen-Handball-Bundesliga, sah am Samstagabend vor rund 1200 Fans in der Nordhäuser Wiedigsburghalle eine einseitige Partie, der vor allem die neue THC-Spielführerin Iveta Luzumova mit elf Toren ihren Stempel aufdrückte.

Vor den Augen von Bundestrainer Henk Groener und Laura Steinbach, der neuen Teammanagerin der Frauen-Nationalmannschaft, standen aber auch drei THC-Nationalspielerinnen im Fokus: Nach über zehnmonatiger Verletzungspause feierte Linkshänderin Anne Hubinger ihr Comeback, zudem zeigten die Neuzugänge Alicia Stolle (6 Tore) und Emiily Bölk (3) ein tolles Pflichtspiel-Debüt. "Gleich im ersten Spiel einen Titel. Besser kann es nicht laufen, schließlich bin ich ja zum THC gekommen, um möglichst viele Trophäen zu gewinnen", sagte Bölk, die mit Buxtehude zweimal im Supercup-Finale stand und nun zum ersten Mal gewann.

"Für mich ist es überhaupt der erste nationale Titel", sagte die 21-jährige Stolle: "Wir haben gezeigt, was in dieser Mannschaft steckt, doch wir wissen auch alle, dass noch viel Arbeit wartet. Aber natürlich war dieser deutliche Sieg gut fürs Selbstvertrauen."

Trainer Herbert Müller konnte der Partie gleich aus mehreren Gründen viel Gutes abgewinnen. "Ich bin jetzt in der neunten Saison beim THC, und wir haben immer irgendeinen Titel gewonnen, das ist jetzt schon nach dem ersten Spiel geschafft. So kann es weitergehen", sagte Müller eine Woche vor dem Liga-Start des deutschen Meisters in Nellingen.

"Es macht Riesenspaß mit dieser teilweise neuformierten Mannschaft zu arbeiten, gerade mit den jungen deutschen Nationalspielerinnen", betonte Müller, der den Triumph gegen Oldenburg aber auch nicht überbewertet: "Das war jetzt kein Fingerzeig für die neue Saison, dass wir so sensationell durchmarschieren wie in der vergangenen Spielzeit. Vom Kader her ist Vizemeister Bietigheim uns voraus, zudem wird auch Metzingen ein Wort bei der Titelvergabe mitsprechen."

Generell will man beim THC auf drei Hochzeiten so lange wie möglich mittanzen. "Ich habe mir den Weg ins Viertelfinale der Champions League schon einmal ausgerechnet", sagt der frühere Mathematik-Dozent Müller. "Ich bin so was von heiß auf das erste Champions-League-Spiel meiner Karriere überhaupt. Aber um ins Viertelfinale zu kommen, brauchst du schon viel Glück", sagt die 20-Jährige Bölk.