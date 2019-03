THC-Handballerinnen unterliegen zu Hause gegen Kristiansand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordhausen (dpa) - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC bleiben in der Hauptrunde der Champions League weiter sieglos. Der deutsche Meister verlor am Sonntag sein letztes Heimspiel gegen die Vipers Kristiansand aus Norwegen mit 21:29 (9:17). Nationalspielerin Emily Bölk war mit sechs Toren beste THC Werferin bei den Thüringerinnen, die ihr letztes Gruppenspiel am kommenden Freitag in Bukarest bestreiten. Die Thüringerinnen sind mit einem Punkt abgeschlagen Letzter der Gruppe 1.

Wie bereits im Hinspiel geriet der THC vor heimischer Kulisse früh in Rückstand. Kristiansand zeigte sich in der Offensive wurfstark und effizient, so dass die Gäste schnell mit 8:2 führten. Auch in der Folge fanden die Gastgeberinnen nicht richtig ins Spiel (4:13).

In der zweiten Halbzeit zeigte sich der THC in der Defensive zunächst verbessert, ließ weniger Gegentore zu (19:25). Doch mit der Zeit mussten die Hausherrinnen dem hohem Tempo der Partie Tribut zollen.