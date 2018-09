EHV Aue kassierte knappe Niederlage bei TUSEM Essen

21. September 2018 21:23 Handball - Mülheim an der Ruhr

Mühlheim (dpa) - Handball-Zweitligist EHV Aue hat die zweite Niederlage nacheinander hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Stephan Swat verlor am Freitag bei TUSEM Essen knapp mit 32:33 (19:21). Eric Meinhardt und Benas Petreikis waren mit jeweils neun Treffern beste Werfer bei den Sachsen. Vor 1600 Zuschauern konnten die Auer die Partie bis zum Zwischenstand von 9:9 (14.) offen gestalten. Anschließend zog Essen bis zur 24. Spielminute auf 19:14 davon. Vor allem in der Abwehr und auf der Torhüter-Position offenbarte der EHV im ersten Durchgang zu viele Schwächen. Nach der Pause kämpfte sich das Swat-Team aber wieder zurück ins Spiel. Petreikis konnte in der 58. Minute auf 31:32 verkürzen. Nach einem erneuten Ballgewinn gelang dem EHV-Spielmacher im nächsten Auer Angriff von der Siebenmeter-Linie der Ausgleich zum 32:32 (60.). Elf Sekunden vor dem Ende erzielte Justin Müller den Siegtreffer für Essen.