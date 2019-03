SC Magdeburg gewinnt zähe Partie in Minden 27:25

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Minden (dpa) - Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga bei GWD Minden mit 27:25 (11:11) gewonnen und damit den siebten Sieg in Serie gefeiert. Vor 3800 Zuschauern in der Kampa-Halle tat sich der SCM am Sonntag lange schwer, konnte sich aber auf Michael Damgaard (11) als besten Torschützen verlassen. Für Minden gelangen gleich fünf Spielern je vier Treffer. Magdeburg bleibt so im Rennen um die Champions League.

Der SCM begann konzentriert und führte rasch deutlich (5:2/7.). Allerdings erlaubte sich Magdeburg danach fünf Minuten ohne Tor, so dass Minden wieder herankommen konnte (5:4/11.). Im weiteren Verlauf unterliefen beiden Teams viele technische Fehler und schwache Abschlüsse. Die Gäste hatten enorme Probleme mit der Mindener Abwehr.

Die zweite Hälfte blieb auf ähnlich niedrigem Niveau. Das Team von Trainer Bennet Wiegert konnte sich jedoch befreien und zog erstmals wieder auf drei Tore davon (20:17/44). Auch weil der SCM in der Offensive immer wieder patzte, konnte Minden erneut ausgleichen (21:21/48.). Letztlich gewann Magdeburg dank größerer Routine und der herausragenden Leistung von Damgaard.