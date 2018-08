Handball-Nationalspieler Michalczik verlängert bei Minden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Minden (dpa/lnw) - Handball-Nationalspieler Marian Michalczik bleibt dem Bundesligisten GWD Minden erhalten. Wie die Ostwestfalen am Dienstag mitteilten, hat der 21 Jahre Rückraumspieler seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2021 verlängert. "Marian ist das Aushängeschild unserer Mannschaft, avanciert gerade auch zum Hoffnungsträger des Nationalteams. Wenn so ein Spieler die Angebote anderer Klubs ausschlägt, ist das sowohl sportlich als auch emotional ein Riesengewinn für uns und eine Bestätigung unseres eingeschlagenen Weges", sagte Mindens Geschäftsführer Sport Frank von Behren. In der vergangenen Saison 2017/2018 war Michalczik mit 121 Toren zweitbester Schütze seines Teams.