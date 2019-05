MT Melsungen verlängert Vertrag mit Reichmann bis 2022

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Melsungen (dpa) - Nationalspieler Tobias Reichmann geht bis zum Sommer 2022 für den Handball-Bundesligisten MT Melsungen auf Torejagd. Die Nordhessen haben nach eigenen Angaben den ursprünglich bis 2020 gültigen Vertrag mit dem Rechtsaußen vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Der 30-Jährige war 2017 vom polnischen Topclub Vive Kielce nach Melsungen gewechselt, wo er auf Anhieb zum Führungsspieler avancierte. "Seine Meinung hat Gewicht und seine Erfahrung und sein sportlich außerordentliches Leistungsvermögen sind für uns von sehr großem Wert", begründete MT-Vorstand Axel Geerken am Freitag die Vertragsverlängerung.

Reichmann, der 2016 mit der DHB-Auswahl Europameister wurde und bei den Olympischen Spielen in Rio Bronze gewann, erzielte in der laufenden Saison bisher 116 Tore und ist damit nach Lasse Mikkelsen zweitbester MT-Schütze. Anfang des Jahres hatte der Familienvater für Wirbel gesorgt, als er seine Nichtberücksichtigung für die Heim-WM in den sozialen Netzwerken kritisch kommentiert und zum Kurzurlaub in die USA gejettet war. Bundestrainer Christian Prokop hat Reichmann seither nicht mehr berücksichtigt, dem Rechtsaußen zuletzt aber ein Comeback in Aussicht gestellt.