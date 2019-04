Top-Spiel von Flensburg-Handewitt bei den Löwen im Free-TV

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Das Top-Spiel in der Handball-Bundesliga zwischen den Rhein-Neckar Löwen und Meister SG Flensburg-Handewitt am Ostersonntag (16.25 Uhr) wird auch in der ARD gezeigt. Das teilte die Bundesliga-Vereinigung HBL am Mittwoch mit. Die Partie wird zudem von Sky übertragen.

Die Flensburger führen die Tabelle mit 48:2 Punkten vor dem THW Kiel (46:6) und dem SC Magdeburg (42:10) an. Die Löwen folgen auf Rang vier mit 40:10 Punkten. Rekordmeister Kiel hofft auf eine Niederlage der Flensburger, um noch eine Chance auf den Titel zu haben. Der Titelverteidiger muss am 12. Mai in Kiel antreten.