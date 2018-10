THW Kiel will bei den Löwen ersten Sieg seit vier Jahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Nach fünf Bundesliga-Siegen in Serie reist Handball-Rekordmeister THW Kiel zum Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen und hofft dort auf seinen ersten Erfolg seit vier Jahren. "Das ist ein extrem wichtiges Spiel für uns", sagte THW-Trainer Alfred Gislason vor der Partie heute. Nach Niederlagen beim Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt und dem Zweiten SC Magdeburg wollen die Kieler weitere Minuspunkte in der Tabelle vermeiden. Die Löwen haben sich in dieser Saison erst einen Punktverlust geleistet. Auf seinen Ex-Verein trifft der Kieler Hendrik Pekeler. "Es gibt aktuell keine schwerere Aufgabe als auswärts bei den Löwen", sagte der Kreisläufer. Das Topspiel ist sowohl bei Sky als auch in der ARD zu sehen.