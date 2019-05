Rhein-Neckar Löwen: Talent bekommt langfristigen Vertrag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben ihren Nachwuchs-Handballer Philipp Ahouansou mit einem langfristigen Profi-Vertrag ausgestattet. Der 18 Jahre alte Rückraumspieler erhält beim Bundesligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, wie die Löwen am Montag mitteilten. Aktuell steht Ahouansou mit der A-Jugend der Badener im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. "Wir trauen Philipp zu, in den kommenden Jahren den Sprung in den Bundesligakader zu schaffen. Zunächst sollte sein Fokus aber auf seinem Fachabitur und auf unserer 2. Mannschaft liegen", sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.