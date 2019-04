Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Das Baden-Württemberg-Duell in der Handball-Bundesliga zwischen den Rhein-Neckar Löwen und der SG BBM Bietigheim ist verschoben worden. Nach dem Ausscheiden der Löwen in der Champions League findet die Partie in der Mannheimer SAP Arena nicht mehr wie geplant am 2. Mai (Donnerstag), sondern am 5. Mai (Sonntag) statt. Das teilten die Löwen am Dienstag mit. Anwurf ist um 16.00 Uhr, Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.