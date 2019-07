Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa) - Handball-Bundesligist SC Magdeburg muss mitten in der Saisonvorbereitung einen personellen Ausfall verkraften. Kreisläufer Moritz Preuss hat sich im Training schwer am Knie verletzt. Bei einer finalen Untersuchung am Dienstag wurde ein Kreuzbandriss diagnostiziert, teilte der Verein mit. Der 24 Jahre alte Neuzugang vom VfL Gummersbach wird dem SCM voraussichtlich neun bis zehn Monate fehlen.