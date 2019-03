Magdeburg hält Meisterschaft spannend: Sieg gegen Flensburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa) - Die SG Flensburg-Handewitt hat gegen den SC Magdeburg ihre erste Niederlage in dieser Saison in der Handball-Bundesliga kassiert. Der SCM gewann gegen den Spitzenreiter in heimischer Halle mit 24:23 (11:12). Magdeburg war über weite Strecken auch die bessere Mannschaft, sündigte aber in der Chancenverwertung. Beste Werfer vor 6600 Zuschauern waren Michael Damgaard (7) beim SC Magdeburg und Lasse Svan (7) bei Flensburg.

Die Magdeburger schoben sich dank der gleichzeitigen Niederlage der Rhein-Neckar-Löwen auf Rang drei vor, Flensburg hat noch vier Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten THW Kiel.

Im Spiel der besten Abwehr beim besten Angriff sahen die Zuschauer eine überraschend torarme erste Hälfte. Die Partie war von Beginn an intensiv, aber keines der Teams konnte sich absetzen (4:4/8.). Magdeburg haderte mit einigen Entscheidungen um nicht anerkannte Treffer. Dennoch drehte der SCM die Partie (9:8/21.), traf dann allerdings minutenlang das Tor nicht. So führte der deutsche Meister mit zwei Treffern (10:12/30.), bevor Magdeburg zur Halbzeit verkürzen konnte.

Nach der Pause war Magdeburg besser im Spiel, besonders die Deckung brachte die Flensburger Angreifer zur Verzweiflung. So gingen die Gastgeber in Führung (17:15/40.). Allerdings schaffte es auch Magdeburg nicht, sich weiter abzusetzen, scheiterte immer wieder an Benjamin Buric im Flensburger Tor. Durch Unkonzentriertheiten im Angriff kam Flensburg ins Tempospiel und drehte die Partie wieder zu seinen Gunsten (20:21/50.). Zwanzig Sekunden vor Schluss (23:23) nahm SCM-Trainer seine letzte Auszeit, Magdeburg hatte nun die Topchance zum Sieg. Letztlich traf Robert Weber drei Sekunden vor Schluss.