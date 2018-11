EHF-Cup-Qualifikation: Magdeburger Hinspielsieg gegen Porto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa) - Der SC Magdeburg hat in der dritten Qualifikationsrunde zum EHF-Cup eine Top-Ausgangsposition verpasst. Der Tabellenzweite der Handball-Bundesliga setzte sich am Sonntag vor heimischer Kulisse eher knapp mit 26:23 (14:11) gegen den FC Porto durch. Ob der Vorsprung zum Einzug in die Gruppenphase reicht, muss sich im Rückspiel am 25. November zeigen. Beste Werfer vor 5027 Zuschauern waren Matthias Musche (8) beim SCM und Antonio Areia (8/4) beim FC Porto.

In einer zähen Partie lief der SCM zunächst einem Rückstand hinterher. Auch nach der erstem Magdeburger Führung (5:4/8.) ließen sich die Portugiesen nicht abschütteln. Eine etwas chaotische Phase nutzten die Magdeburger, um sich etwas abzusetzen (11:9/20.) und nach dem Seitenwechsel bis auf zu sieben Tore davon zu ziehen (20:13/41.). Der SCM verwarf in der Offensive danach aber zu viele Bälle oder er scheiterte am Torwart der Portugiesen, so dass sich die Gäste bis auf drei Punkte wieder herankämpfen konnten.