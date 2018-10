EHV Aue mit deutlicher Niederlage beim VfL Lübeck-Schwartau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa) - Der Negativlauf von Handball-Zweitligist EHV Aue hält an. Am Mittwoch verlor die Mannschaft von Trainer Stephan Swat beim VfL Lübeck-Schwartau mit 22:30 (11:16). Für die Sachsen war es die vierte Niederlage in Serie. Bester EHV-Werfer war Kapitän Eric Meinhardt mit sechs Treffern. Für den VfL erzielte Pawel Genda mit acht die meisten Tore. Die Auer, die aus familiären Gründen kurzfristig auf Benas Petreikis verzichten mussten, konnten nur in der Anfangsphase mithalten. Nach einer 4:2-Führung (6.) geriet das Swat-Team durch einen 0:6-Lauf mit 4:8 (12.) in Rückstand. Der EHV offenbarte erneut Schwächen in der Abwehr, die von den Gastgebern konsequent genutzt wurden.

"Unser einziger Lichtblick war Torhüter Vilius Rasimas, dem elf Paraden gelungen sind. Ansonsten hat uns die notwendige Aggressivität gefehlt", sagte EHV-Manager Rüdiger Jurke. Auch im zweiten Durchgang blieb eine Steigerung der Erzgebirger aus.