EHV Aue mit klarer Niederlage bei TuS Nettelstedt-Lübbecke

Lübbecke (dpa) - Der EHV Aue hat am 19. Spieltag der 2. Handball-Bundesliga seine achte Saisonniederlage hinnehmen müssen. Beim TuS Nettelstedt-Lübbecke verlor die Mannschaft von Trainer Stephan Swat am Samstag mit 26:35 (11:18). Mit jeweils vier Toren waren Benas Petreikis und Kevin Roch die besten Auer Werfer. Die Sachsen rangieren mit 19 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz und haben sechs Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. Neben Jan Faith (Leberprellung) mussten die Sachsen kurzfristig auch auf Bengt Bornhorn verzichten. Der Kreisläufer laboriert an einer Knieverletzung. Das dezimierte Swat-Team geriet schnell mit 6:13 (19.) ins Hintertreffen. Immer wieder kam der TuS nach Auer Fehlern im Angriff zu einfachen Kontertoren. "Den zweiten Durchgang konnten wir etwas ausgeglichener gestalten. Am Ende ist die Niederlage vielleicht zwei bis drei Tore zu hoch ausgefallen", sagte EHV-Manager Rüdiger Jurke nach der Partie.