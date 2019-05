Bietigheim zum zweiten Mal deutsche Handballerinnen-Meister

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigsburg (dpa) - Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte die deutsche Meisterschaft gewonnen. Das Team von Trainer Martin Albertsen setzte sich am Samstag im abschließenden Saisonspiel gegen Frisch Auf Göppingen mit 34:18 (19:7) durch und gab sich damit im Fernduell mit Verfolger Thüringer HC keine Blöße. Nach dem Aufstieg in die Bundesliga 2010 hatte die SG 2017 erstmals den Meistertitel gewonnen.

Den Thüringerinnen half dagegen auch ihr 36:19 (15:6)-Erfolg gegen die HSG Bad Wildungen Vipers nicht. Zwar sind beide Teams in der Abschlusstabelle punktgleich, Bietigheim verhalf aber das bessere Torverhältnis zum Titel.