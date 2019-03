EHV Aue verlängert Vertrag mit Rückraumspieler Petreikis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue (dpa/sn) - Handball-Zweitligist EHV Aue hat den Vertrag mit Benas Petreikis um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Das teilte der Verein am Samstag mit. Der 27 Jahre alte Rückraumspieler spielt seit 2017 für die Sachsen und gehört zu den Leistungsträgern in der Mannschaft von Trainer Stephan Swat. In der laufenden Saison erzielte der Litauer in 22 Einsätzen 125 Tore für Aue. "Dass Benas bleibt, ist toll und eine enorm wichtige Entscheidung für uns", sagte Manager Rüdiger Jurke zur Vertragsverlängerung mit Petreikis.