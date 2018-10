EHV Aue stoppt mit Heimsieg über Hamburg Negativlauf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue (dpa) - Der EHV Aue hat seinen Negativlauf in der 2. Handball-Bundesliga stoppen können. Nach vier Niederlagen in Serie gewann die Mannschaft von Trainer Stephan Swat am Samstag gegen den HSV Hamburg mit 35:26 (13:14). Beste Werfer für die Erzgebirger waren Benas Petreikis mit neun Toren und Kapitän Eric Meinhardt (8/4).

Vor 1280 Zuschauern fanden die Auer nur schwer in die Partie. In der fünften Minute lag das Swat-Team mit 0:4 hinten, in der Folge wuchs der Rückstand sogar auf fünf Tore an (7:12/24.). Erst gegen Ende der ersten Halbzeit kämpfte sich der EHV wieder zurück. Vor allem Torhüter Vilius Rasimas hielt die Auer mit starken Paraden im Spiel.

Nach dem Seitenwechsel gelang es den Gastgebern dank einer deutlichen Leistungssteigerung die Begegnung zu drehen und sich kontinuierlich von den Hamburgern abzusetzen. Spätestens als Petreikis zum 31:23 (56.) traf, war die Partie entschieden.