EHV Aue muss monatelang auf Kreisläufer Lux verzichten

Aue (dpa) - Handball-Zweitligist EHV Aue bleibt weiter vom Verletzungspech verfolgt. Wie der Verein am Montag mitteilte, hat sich Kevin Lux beim Auswärtsspiel in Balingen einen Kreuzbandriss zugezogen. Das habe die MRT-Untersuchung ergeben. Der 20 Jahre alte Kreisläufer und Abwehrspezialist soll in drei Wochen operiert werden und wird bis zum Ende der laufenden Saison ausfallen. Nach Ladislav Brykner (Riss der Plentarsehne im Fuß), Sebastian Paraschiv (Kreuzbandriss), Austris Tuminskis (Verdacht auf Bandscheibenvorfall) und Nico Schneider (Mittelfußbruch) ist Lux bereits der fünfte langzeitverletzte Spieler beim EHV. "Das ist eine Katastrophe. Wir werden zwar versuchen, kurzfristig noch einen neuen Spieler zu verpflichten, die Suche gestaltet sich allerdings schwierig", sagte Aues Manager Rüdiger Jurke. Mit 9:13 Punkten rangiert der EHV aktuell auf dem zwölften Tabellenplatz. Am Freitag (19.00 Uhr) treffen die Auer in eigener Halle im Sachsenduell auf den HC Elbflorenz Dresden.