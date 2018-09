EHV Aue muss länger auf Paraschiv und Brykner verzichten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue (dpa) - Handball-Zweitligist EHV Aue muss längerfristig auf zwei verletzte Spieler verzichten. Sebastian Paraschiv hatte sich am vergangenen Freitag bei der 32:33-Niederlage bei TUSEM Essen zwei Sekunden vor dem Ende nach einem Foul schwer am rechten Knie verletzt. Die Diagnose ergab einen Kreuzbandriss. Wie der EHV am Dienstag mitteilte, sei auch der Meniskus und das Seitenband des Rückraumspielers in Mitleidenschaft gezogen worden. Für Paraschiv stehen in den kommenden Wochen mehrere Operationen an. Er wird den Auern in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Mit einer Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen rechnet der Verein bei Ladislav Brykner. Der Rückraumspieler hatte sich in Essen ohne gegnerische Einwirkung einen Riss der Plantarsehne im rechten Fuß zugezogen. Darüber hinaus fehlt den Auern mit Nico Schneider noch ein dritter Spieler. Der Nachwuchsakteur hatte sich bereits in der Saisonvorbereitung den Mittelfuß gebrochen.