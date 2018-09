EHV Aue kassiert gegen Coburg erste Saisonniederlage

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue (dpa) - Handball-Zweitligist EHV Aue hat am vierten Spieltag die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Stephan Swat verlor am Samstag gegen Tabellenführer HSC 2000 Coburg mit 25:33 (13:19). Mit jeweils acht Toren waren Aues Kapitän Eric Meinhardt und HSC-Akteur Florian Billek die besten Werfer der Partie.

Vor 1240 Zuschauern konnte der EHV nur in den ersten 20 Minuten mithalten. Anschließend setzten sich die Gäste nach vier Treffern in Serie von 11:12 (21. Minute) auf 11:16 (25.) ab. In dieser Phase leisteten sich die Sachsen vor allem in Überzahl zu viele Fehler. Außerdem scheiterte das Swat-Team häufig am starken Coburger Schlussmann Jan Kulhanek.

Nach der Pause blieb die von den Auer Fans erhoffte Aufholjagd aus. Beim Zwischenstand von 20:28 in der 47. Minute war der Rückstand auf acht Tore angewachsen. Die Coburger feierten einen verdienten Auswärtssieg.